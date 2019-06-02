شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: جوارديولا أول من هنأني بالتتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي؛ لتهنئته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تغلب على توتنهام (2-0)، أمس السبت في المباراة النهائية من دوري الأبطال على ملعب «واندا متروبوليتانو»، ليفوز الريدز (ليفربول) باللقب السادس في تاريخه.

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وقال كلوب- في تصريحات لصحيفة «ميرور» البريطانية -: «تحدثت هاتفيًا مع جوارديولا، عقب لقاء توتنهام.. إنه أول من قام بتهنئتي باللقب.. لقد تواعدنا بمواصلة التنافس في الموسم المقبل بين ليفربول ومانشستر سيتي على كل الألقاب».

وأضاف: «تحقيق 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا جاء من خلال طريق طويل.. لا نصدق أننا ذهبنا خلاله لقد فزنا الآن بلقب، وسنستمر على هذا النمط، ونحقق المزيد من البطولات.. أنا حقًا سعيد بذلك».

يُذكر أنَّ جوارديولا قاد السيتي في الموسم الحالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية.