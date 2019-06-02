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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية استعدادًا للحرس

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفر اللاعبين إلى الإسكندرية عصر اليوم، الأحد، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك مع الحرس في العاشرة مساء الاثنين بملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين ببطولة الدوري.

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