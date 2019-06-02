شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية استعدادًا للحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفر اللاعبين إلى الإسكندرية عصر اليوم، الأحد، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء حرس الحدود.
ويلتقي الزمالك مع الحرس في العاشرة مساء الاثنين بملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين ببطولة الدوري.
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