شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب مالية ضخمة لفريق ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة ميرور البريطانية، الأحد، أن إجمالي جوائز فريق ليفربول المالية جراء التقدم في أدوار بطولة دوري أبطال أوروبا وبلوغ النهائي والحصول على اللقب، سيصل إلى 66 مليون استرليني، سيحصل عليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترليني، بسبب الفوز في مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0، وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون استرليني من الإيرادات التليفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.

وسيصل مجموع جوائز ليفربول، سواء بسبب بلوغ النهائي أو من الإيرادات التليفزيونية إلى ما يقرب من 97 مليون استرليني، بينما سيحصل فريق توتنهام على 96 مليون استرليني.