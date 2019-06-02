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مكاسب مالية ضخمة لفريق ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكدت صحيفة ميرور البريطانية، الأحد، أن إجمالي جوائز فريق ليفربول المالية جراء التقدم في أدوار بطولة وبلوغ النهائي والحصول على اللقب، سيصل إلى 66 مليون استرليني، سيحصل عليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترليني، بسبب الفوز في مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0، وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون استرليني من الإيرادات التليفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.

وسيصل مجموع جوائز ليفربول، سواء بسبب بلوغ النهائي أو من الإيرادات التليفزيونية إلى ما يقرب من 97 مليون استرليني، بينما سيحصل فريق توتنهام على 96 مليون استرليني.

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