شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم.. وجلسة تنسيقية للجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستأنف مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

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ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويعقد الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران، وعلى ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء اليوم يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.