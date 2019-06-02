شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم.. وجلسة تنسيقية للجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستأنف مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.
ويؤدي الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
ويعقد الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران، وعلى ضوء جلسة الجهاز الفني المقرر لها مساء اليوم يتحدد برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم.. وجلسة تنسيقية للجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.