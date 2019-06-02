شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أيدينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين في بداية التدريبات التي أقيمت أمس، السبت، حيث وجه لهم رسالة بأهمية التركيز حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة.

وقال «جلال» للاعبين: «يجب أن تصححوا الأخطاء، لو لم نصحح الأخطاء حتى وقت انتصارنا وتقدم الفريق.. سيأتي الوقت الذي سندفع فيه ثمن الأخطاء، لذلك التركيز من الجميع مطلوب حتى إطلاق الحكم صافرته في المباريات».

كما أكد «جلال» للاعبين: «الدوري مازال في أيدينا.. وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب».