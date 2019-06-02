شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون العرب يكشف عودة طاهر طاهر للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طبيب فريق المقاولون العرب الدكتور وائل نبيل عن عودة طاهر طاهر صانع ألعاب إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته في الركبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف طبيب فريق المقاولون العرب أن طاهر طاهر خاض برنامج تأهيلى بخطى ثابتة وينتهى منه خلال أسبوع من الان، ليعود للملاعب مرة أخرى.

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ويخوض المقاولون العرب موجة ساخنه مع نظيرة بتروجت خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، في المباراة التي يستضيفها استاد الجيش بالسويس في تمام العاشرة مساء غداً الأثنين .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عن النقطة 52، فيما يتبقى للمقاولون العرب مباراتي بتروجت والأهلي.