شكرا لقرائتكم كريم شحاتة يوضح حقيقة تعاقد الترسانة مع لاعبين لدعم الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال كريم حسن شحاته مدير الكرة بالترسانة أن إدارة ناديه لم تتعاقد مع أى لاعب حتى الآن بناء على الخطة الموضوعة من جانبه مع علاء ميهوب المدير الفنى للفريق .
وأشار شحاته أنه يرغب فى التعاقد مع بعض العناصر القوية التى تستطيع صعود الشواكيش للمظاليم سريعا بعيدا عن المنافسة مع الأندية الاخرى ، ولكنة يتمهل كثيرا فى التعاقد الرسمى مع أى لاعب للاستفادة من خدماتة ، مؤكدا أنه سيعلن رسميا عن الصفقات فى الوقت المناسب .
وطالب مدير الكرة بالترسانة الجميع بالكف عن الإتهامات والإشاعات التى بدأت تطال الجهاز الفنى بالرغم من أنه لم يبدأ العمل بعد لافتاً أن الجهاز يسير على قلب رجل واحد وأن تلك الإشاعات لن تنال من عزيمته فى شئ .
وكانت هناك بعض الأنباء قد خرجت تؤكد تعاقد النادى مع محمود شعبان صانع ألعاب القناة كاولى الصفقات للشواكيش إلا أن مدير الكرة نفى تماما مؤكدا ان هناك اكثر من لاعب معروض عليهم وأنهم يفاضلون فيما بينهم .
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