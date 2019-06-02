شكرا لقرائتكم حفلة خاصة لـ محمد صلاح في المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن حقق ليفربول فوز كبير على توتنهام بهدفين نظيفين أحرز محمد صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء ، بينما أحرز أوريجى الهدف الثانى ، وحصد لقب دوري ابطال اوروبا

قرر مسئولو المقاولون العرب تجهيز حفلة خاصة لتكريم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد حصوله على دورى أبطال أوروبا . Advertisements

وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب أن إدارة ناديه تنتظر وصول محمد صلاح لمصر بالإتفاق مع والده لتكريمه بالشكل الذى يليق به بعد نجاحه فى إحراز اللقب الأوروبى وتشريف الكرة المصرية على أكمل وجه .

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون أنه يتمنى أن تسنح الظروف لمحمد صلاح من أجل الحضور لمقر ناديه الأصلى لتكريمه على الوجه الأمثل ، بعد أدائه الرائع خلال الموسم الحالى مع ناديه ليكون أكبر حافز للاعبين المحليين بعدما أصر على الخروج من قطاع الناشئين بالمقاولون رافضا العروض التى وصلته من أندية القمة بمصر ,