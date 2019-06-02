شكرا لقرائتكم خالد جلال يقرر منح "مظاليم جروس" فرصة المشاركة بالمباريات القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وعد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، لاعبى الأبيض الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق، بالحصول على تلك الفرصة خلال الفترة المقبلة.
ووجة جلال حديثة لـ "مظاليم جروس" ويأتى في مقدمتهم أيمن حفنى وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بضرورة بذل قصارى جهدهم في التدريبات واثبات احقيتهم في الحصول علي فرصة المشاركة مع الزمالك ، حتى يتمكن من الإعتماد عليهم في الفترة المقبلة ، خاصة في ظل اجهاد معظم اللاعبين من كثرة المشاركة باستمرار.
وفى نفس السياق يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غد الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري.
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