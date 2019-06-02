شكرا لقرائتكم كشف طبي لـ كهربا لتحديد امكانية مشاركته أمام حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك اخضاع محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبي اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته أمام حرس الحدود، في المباراة التي ستقام غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الاختبار الطبي لكهربا بعدما اشتكي في مران الأمس من إصابة أدت إلي تفضيل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال لخضوعه لمران تأهيلي منفرد حيث تحوم شكوك حول قدرته علي المشاركة في مباراة الغد لذلك سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الغد من عدمه.