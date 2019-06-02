مصر المقاصة يستعد للموسم الكروى والبحث عن مدرب جديد...

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جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو المقاصة فترة الإعداد للموسم الجديد بعيدا عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق بعد اعلان الموعد الأخير لنهاية مسابقة الدورى. وقد أنهى مصر المقاصة مباريات الدورى فى المركز السادس برصيد 46 نقطة بعد التعادل الأخير أمام طلائع الجيش بهدف لمثله .

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