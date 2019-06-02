شكرا لقرائتكم باسم مرسي يشكو حسام وإبراهيم حسن للفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرر باسم مرسى لاعب الزمالك المعار لنادى سموحة شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن المدير الفنى لسموحة وابراهيم حسن مدير الكرة بالفريق السكندرى واتهمهم بالتعدى عليه بالفاظ خارجة وتوبيخه مع جميع زملائه بالفريق بسبب مناقشته لهم بسبب رفض لاسلوبهم فى التوجيهات المهينة ،وذكر فى شكواه ايضا انه فوجئ بمنعه من اداء التدريبات والمباريات مع الفريق السكندرى متجاهلين أنه لاعب محترف والكرة مصدر رزقه له ولاسرته ، وذكر ايضا انه تقدم بشكوي فى منطقة الاسكندرية يوم 9 ابرايل الماضي ثم ايضا تلاه شكوى اخري للاتحاد المصري يوم 10 ابريل وارسل طلب استعجال للرد على الشكوى يوم 22 ابريل خاصة انه لاعب متضرر ويجلس فى منزله دون تدريبات او مباريات .

وأضافت الشكوى المقدمة من أحمد سمير محامى اللاعب بان يقوم الفيفا بمخاطبة الاتحاد المصرى لمعرفة سبب التاجيل فى البت فى الشكوى المقدمة منه ضد التؤم خاصة انه ملتزم بتنفيذ بنود عقده حتي لا يكون هناك مساس بمستحقاته المالية او توقيع خصومات عليه دون سبب .

كان باسم مرسى، قد تقدم بمذكرة إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وتضمنت شكوى اللاعب ضد التوأم أنه فوجئ يوم 29 مارس الماضى، وتحديداً عقب مباراة فريقه أمام وادى دجلة، بحسام حسن يوبخ جميع اللاعبين بألفاظ وشتائم خارجة، وعندما اعترض اللاعب على هذا الأسلوب تمادى الجهاز الفنى فى توجيه الشتائم والسباب له على مرأى ومسمع من الجميع، وبعد ذلك جاء قرار منعه من خوض التدريبات.

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وأضاف اللاعب فى شكواه، أنه حاول نزول التدريبات والانتظام مع الفريق حفاظا على مستواه ولتنفيذ بنود العقد مع سموحة، لكن إبراهيم حسن مدير الكرة رفض نزوله المران، وطالب باسم اللاعب اتحاد الكرة بعدم تنفيذ أى خصومات أو عقوبات مالية ضده من جانب سموحة، لاسيما أنه لم يقصر أو ينقطع عن الفريق ولكن الجهاز الفنى هو الذى يرفض انتظامه.

الشكوى