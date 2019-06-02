شكرا لقرائتكم حسام غالي يستضيف رمضان صبحي في الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار رمضان صبحي، صانع ألعاب النادي الأهلي، حسام غالي نجم وسط القلعة الحمراء السابق، وذلك خلال تواجده في الجونة خلال الأجازة التي حصل عليها.

استغل رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلي، إجازة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء للسفر إلى الجونة بصحبة زوجته حبيبة إكرامى.

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وكانت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، قد تم تأجيلها حتى الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل نظراً لضيق الوقت، وهو ما جعل الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادو مارتن لاسارتي يمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين.

ونشر رمضان صبحي صورة لقائه مع حسام غالي عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.