شكرا لقرائتكم اتهام نيمار باغتصاب فتاة في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر موقع شبكة غلوبو البرازيلية على الإنترنت يوم السبت نقلا عن تقرير صادر عن مركز شرطة في ساو باولو أن امرأة اتهمت نجم كرة القدم البرازيلية نيمار باغتصابها في باريس.

ولم يرد ممثل نيمار على الفور على طلب للحصول على تعليق. وذكر موقع غلوبو أن ممثل نيمار رفض التعليق منتظرا الحصول على تفاصيل عن تلك المزاعم. وبحسب الوكالات العالمية كان نيمار ثملاً ويتصرف بعدوانية.

وكانت قد حدثت عدة قصص مشابهة للاعبي كرة القدم، مثل الإنجليزي آدم جونسون في عام 2016، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2018.