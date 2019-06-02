صوّت للفرعون.. محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في نهائي دوري الأبطال

كتب: ندى قطب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، بتصويت الجمهور، خلال اللقاء الذي جمع ليفربول وتوتنهام، وحسمه الأول لصالحه، ليتوج باللقب للمرة السادسة له في تاريخه.

صلاح على رأس قائمة المرشحين

وشهدت القائمة منافسة محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، على لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية، بعد أن وضع هدفاً استثنائياً في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وساهم في قيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مصري يرفع اللقب، إضافة إلى أنها البطولة الأولى له منذ انتقالة إلى صفوف الريدز.

ويدخل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، المنافسة على لقب رجل المباراة بتصويت الجمهور، والذي ترشح لها من قبل الاتحاد الأوروبي، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز، ومساعدة ليفربول في الفوز باللقب على حساب توتنهام 2-0.

وكان الهولندي حصد لقب أفضل لاعب في الريدز لموسم 2018 – 2019 وفقا لتصويت الجماهير، متفوقاً على محمد صلاح.

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ويأتي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ضمن الأسماء المرشحة لنيل لقب لاعب الجولة في النهائية في دوري أبطال أوروبا، والذي تمكن من التصدي إلى جميع الكرات التي هددت مرماه خلال اللقاء، ليحتفظ بشباكه نظيفة ويضمن الفوز لليفربول.

أما ديفوك أوريجي لاعب ليفربول، فكان صاحب الفضل في تعزيز فوز فريقه بعد أن وضع الهدف الثاني في شباك توتنهام، إضافة إلى معاونة فريقه على الفوز باللقب بعد أداء لافت قدمه رفقة الريدز، ليصبح هو المرشح الرابع للفوز باللقب.

ويعتبر محمد صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل أرقامه القياسية مع الريدز، حيث سبق للأسطورة الجزائرية رابح مجر حصد اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

وكان اللاعب العربي الثاني الذي توج بدوري أبطال أوروبا هو المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، في نهائي نسخة 2018 أمام ليفربول، والتي انتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.

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