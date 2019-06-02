شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم كابتن فريق سيدات اليد بعد اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلي، إن مى هشام كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى تقدمت بطلب للجهاز الفنى للاعتزال واعتبار الموسم المنقضى هو الأخير.

وأضاف رؤوف، فى تصريحت للموقع الرسمي للأهلي، أن طلب اللاعبة وصله بالفعل وسيتم عرضه على مجلس إدارة النادى فى اجتماعه المقبل وتكريم اللاعبة بالشكل الذى يليق بتاريخها، مؤكدًا أنها واحدة من نجوم النادي الذين قدموا الكثير لخدمته وإسعاد جماهيره.

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وأوضح أن مجلس إدارة النادى لا يتأخر على تكريم أبنائه المخلصين في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنها واحدة من العناصر المميزة في تاريخ اللعبة بالنادى.

من جانبها قالت مى هشام لاعبة يد الأهلي «سيدات» إن هناك عدة أمور خاصة وراء قرارها بالاعتزال، وأنها تقدمت بطلبها للجهاز الفنى لرفعه لإدارة النشاط الرياضى بالنادى.

وأوضحت أن وفاة نور كمال حافظ لاعبة الفريق مؤخرًا كان أحد الأسباب فى رغبتها عدم استكمال مشوارها لكرة اليد بالإضافة إلى ارتباطها ببعض الظروف الخاصة التى تجبرها على السفر 6 أشهر خارج مصر .