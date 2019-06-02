شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعد "مظاليم جروس" بفرصة الظهور مع الزمالك.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الأبيض الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق، بالحصول على تلك الفرصة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وشدد جلال على "مظاليم جروس"، وفى مقدمتهم أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر، بضرورة بذل قصارى جهدهم فى التدريبات وإثبات أحقيتهم فى الحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك، حتى يتمكن من الاعتماد عليهم الفترة المقبلة، خاصة فى ظل إجهاد معظم اللاعبين من كثرة المشاركة باستمرار.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الاثنين فى اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدورى.