شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الترسانة لم يتعاقد مع أى لاعب حتى الآن وأطالب الجميع بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم شحاتة، مدير الكرة بالترسانة، أن إدارة ناديه لم تتعاقد مع أى لاعب حتى الآن بناءً على الخطة الموضوعة من جانبه مع علاء ميهوب المدير الفنى للفريق.

وأضاف شحاتة، فى تصريحات خاصة، أنه يرغب التعاقد مع بعض العناصر القوية التى تستطيع صعود الشواكيش للدورى الممتاز سريعا بعيدا عن المنافسة مع الأندية الأخرى، إلا أنه يتمهل كثيرا فى التعاقد الرسمى مع أى لاعب، مؤكدا أنه سيعلن رسميا عن الصفقات فى الوقت المناسب.

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واختتم مدير الكرة بالترسانة حديثه مطالباً الجميع بالكف عن الاتهامات والشائعات التى بدأت تطال الجهاز الفنى، بالرغم من أنه لم يبدأ العمل، مؤكدا أن الجهاز يسير على قلب رجل واحد وأن تلك الشائعات لن تنال من عزيمته فى شىء.

كانت هناك بعض الأنباء قد خرجت تؤكد تعاقد النادى مع محمود شعبان صانع ألعاب القناة كأولى صفقات الشواكيش، إلا أن مدير الكرة نفى تماما مؤكدا أن هناك أكثر من لاعب معروض عليهم وأنهم يفاضلون فيما بينهم.