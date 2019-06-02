16 لاعباً يتنافسون على لقب بطولة CIB للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولى للاسكواش PSA عن القوائم النهائية لأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة CIB الدولية والتى ينظمها نادى وادى دجلة للمرة الأولى فى مصر بعدما استضافتها دبى لثلاث نسخ. وتقام بطولة CIB فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجارى فى مول العرب، ويشارك فى البطولة 8 لاعبين بمنافسات السيدات و8 للرجال هم الأفضل فى التصنيف العالمى. وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة المرتقبة بحوالى 354 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات، وجاءت قوائم اللاعبين المشاركين فى البطولة كالتالى:

المشاركين في بطولة cib

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