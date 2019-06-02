شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. هشام يكن: الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

هشام يكن، نجم الزمالك السابق، قال إنه كان يتمنى أن يكون النجم عادل إمام، لأنه خفيف الظل ويتميز بقوة الشخصية.