عبد الرحمن مجدى: التألق مع المنتخب الأوليمبى بوابتى للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن مجدى، لاعب وسط فريق الإسماعيلى، إن التألق مع المنتخب الأوليمبى سيكون بوابته للانضمام للمنتخب الأول عقب بطولة أمم أفريقيا.
وعن استبعاده من منتخب مصر، قال مجدى فى تصريحات صحفية، ”المكسكيى خافيير أجيرى المدير الفنى تحدث معى بعد ضمى بالمعسكر الماضى، وأشاد بقدراتى جيدا وأكد أن فرصتى قادمة بعد كأس الأمم لصغر سنى”.
وأضاف لاعب الإسماعيلى، ”استبعادى من المنتخب سيخلق لدى أكبر حافز على إحراز مزيد من التألق لضمان التواجد فى أول تجمع عقب أمم أفريقيا”.
واختتم تصريحاته بأنه يتمنى للظهور بالشكل الطيب خلال المعسكر الحالى.
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