المقاصة ينتظر الموعد الأخير لنهاية الدورى لبدء فترة الإعداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المقاصة الموعد الأخير لنهاية مسابقة الدورى لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعيداً عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق. ويحاول مسئولو المقاصة ضبط بداية فترة الإعداد، خاصة أن مصر تشهد حدثا تاريخيا بإقامة كأس امم افريقيا خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وأنهى مصر المقاصة الدورى فى المركز السادس برصيد 46 نقطة بعد التعادل الأخير أمام طلائع الجيش بهدف لمثله.

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