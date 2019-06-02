شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون: أسبوع واحد يفصل طاهر طاهر عن المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وائل نبيل، طبيب فريق المقاولون العرب، عن موعد عودة طاهر طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته فى الركبة.

وقال وائل نبيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن طاهر طاهر اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى الذي يسير فيه بخطى ثابتة، كما اقترب أيضاً من العودة إلى الملاعب، ويفصله أسبوع واحد فقط ليكون جاهزاً لخوض المباريات.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق بتروجت خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها استاد الجيش بالسويس فى العاشرة مساء غد الاثنين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، ويسعى ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبى بعدما توقف رصيد النادى المصرى صاحب المركز الرابع عن النقطة 52، فيما يتبقى للمقاولون العرب مباراتى بتروجت والأهلي.