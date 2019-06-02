شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط استمرار خالد جلال فى قيادة الزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، شرطا للجهاز الفنى الجديد بقيادة خالد جلال للاستمرار فى قيادة الأبيض الموسم المقبل. لمعرفة الشرط اضغط هنا

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