شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم باسم مرسى، لاعب الزمالك المعار لنادى سموحة، بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن المدير الفنى لسموحة وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق السكندرى، اتهمهما فيها بالتعدى عليه بألفاظ خارجة وتوبيخه مع جميع زملائه بالفريق، بسبب مناقشته لرفض أسلوبهما فى التوجيهات المهينة.

وذكر باسم فى شكواه أنه فوجئ بمنعه من أداء التدريبات والمباريات مع الفريق السكندرى، متجاهلين أنه لاعب محترف والكرة مصدر رزقه وأسرته، وأشار إلى أنه تقدم بشكوى فى منطقة الإسكندرية يوم 9 أبرايل الماضى، وأخرى للاتحاد المصرى يوم 10 أبريل وأرسل طلبا استعجال للرد على الشكوى يوم 22 ابريل خاصة أنه لاعب متضرر ويجلس فى منزله دون تدريبات أو مباريات .

وطلب أحمد سمير، محامى اللاعب الذى تقدم بالشكوى، أن الفيفا سيخاطب الاتحاد المصرى لمعرفة سبب التأجيل فى البت فى الشكوى المقدمة من باسم مرسى ضد التوأم، خاصة أنه ملتزم بتنفيذ بنود عقده حتى لا يكون هناك مساس بمستحقاته المالية او توقيع خصومات عليه دون سبب .

وكان باسم مرسى قد تقدم بمذكرة إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم ضد الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

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وتضمنت شكوى اللاعب ضد التوأم أنه فوجئ يوم 29 مارس الماضى، وتحديداً عقب مباراة فريقه أمام وادى دجلة، بحسام حسن يوبخ جميع اللاعبين بألفاظ وشتائم خارجة، وعندما اعترض اللاعب على هذا الأسلوب تمادى الجهاز الفنى فى توجيه الشتائم والسباب له على مرأى ومسمع من الجميع، وبعد ذلك جاء قرار منعه من خوض التدريبات.

وأضاف اللاعب فى شكواه، أنه حاول نزول التدريبات والانتظام مع الفريق حفاظا على مستواه ولتنفيذ بنود العقد مع سموحة، لكن إبراهيم حسن مدير الكرة رفض نزوله المران، وطالب باسم اللاعب اتحاد الكرة بعدم تنفيذ أى خصومات أو عقوبات مالية ضده من جانب سموحة، لاسيما أنه لم يقصر أو ينقطع عن الفريق ولكن الجهاز الفنى هو الذى يرفض انتظامه.