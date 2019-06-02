شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه لـ"سوبر كورة": اسألوا هانى رمزى عن مجاملة لاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصندوق الأسود وكاتم أسرار الأرجنتينى هكتور كوبر، المدير الفنى السابق لمنتخبنا الوطنى، تعرض للعديد من الشائعات وواجه الكثير من الانتقادات إلا أنه فضل العمل عن الكلام، وبعد رحيل كوبر فضل الاستمرار فى العمل واتجه لتدريب نادي الكوكب السعودى وحقق معه نتائج رائعة قبل أن يعود لمصر.
أسامه نبيه نجم الزمالك والكرة المصرية ومدرب منتخبنا السابق فتح قلبه وكشف العديد من الكواليس والأسرار، ورد على الانتقادات التى نالت منه، وكشف النقاب عن بعض الجوانب الاجتماعية فى حياته بالحوار التالي:
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