حارس الزمالك لليد يجدد عقده مع الفريق

جدد محمد علي، حارس كرة اليد بالفريق الأول لنادي الزمالك، عقده مع النادي، رافضًا العروض الأوروبية التي قدمت له في

الفترة الأخيرة.

ولم يتم الكشف عن الأمور المالية في تجديد عقد حارس الزمالك.

كان محمد علي، حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك، كشف سبب تأخير تجديد عقده، هو وجود عروض للاحتراف في أوروبا، لكنه قرر بعد ذلك البقاء ضمن صفوف النادي.