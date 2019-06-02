شاهد.. وائل جمعة يشيد بمستوى حارس ليفربول

أشاد وائل جمعة، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، بمستوى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الاجتماعي "تويتر": "الفوز بجائزة أفضل حارس في الدوري مش من فراغ.. أليسون بيكر حارس ليفربول أسهم بشكل كبير في التتويج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "البرازيلي لم يستقبل أهدافا أمام توتنهام، وكان أول حارس يحافظ على نظافة شباكه في نهائي الأبطال من أيام جوليو سيزار مع إنتر سنة 2010".

يذكر أن أليسون توج، أمس السبت، مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بثنائية دون رد.