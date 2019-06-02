أحمد عادل: روح الفانلة الحمراء ستقودنا للبطولات

عبر أحمد عادل اللاعب المنضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدا أنها جاءت كتتويج لما يقدمه من أداء خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه سعيد للغاية بارتداء قميص الأهلي بعد انتهاء النادي من المفاوضات التي بدأت معه منذ فترة طويلة، وأنه رحب من البداية واختار الأهلي رغم امتلاكه لعدد من العروض، مؤكدا أنه فضل الانتقال إلى القلعة

الحمراء لقناعته بالقدرة على تحقيق البطولات، وبسبب جماهير النادي التي طالبت بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه يقدر جيدا حجم الضغوط الملقاة على اللاعبين في الموسم المقبل، وأنه متفائل بقدرة الفريق على تقديم موسم مميز والمنافسة على حصد كل البطولات، بفضل روح الفانلة الحمراء ودعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

وشدد عادل على أن الفريق سيكون مقبلا على تحديات عديدة خلال الفترة القادمة، وأن وجود عناصر مميزة من لاعبي الفريق إلى جانب الصفقات التي تم إبرامها سيكون له دور كبير في الظهور بشكل مميز يرضي طموحات الجماهير ويحقق تطلعات مسئولي النادي.

وأضاف اللاعب أن اللعب للأهلي شرف كبير ومسئولية تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز، وأنه على الصعيد الشخصي سيبذل أقصى ما لديه من أجل أن يكون عند حسن ظن الجماهير ومسئولي النادي، وأن يساهم مع اللاعبين في الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.