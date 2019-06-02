ليفربول محتفيًا بهدف أوريجي: يا جماله يا جماله.. بشماله حطهاله

واصل حساب نادي ليفربول الناطق باللغة العربية، الاحتفاء بهدف البلجيكي أوريجي، مهاجم الريدز، بعدما منح الفريق هدف التعزيز أمام توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا. توج ليفربول بلقب دوري الأبطال، عقب الفوز على توتنهام بهدفين من دون رد بأقدام محمد صلاح، وأوريجي، ليحصد اللقب السادس له ببطولة "ذات الأذنين". كتب حساب ليفربول ملعقًا على هدف أوريجي عبر تويتر قائلًا: "يا جماله يا جماله، بشماله أوريجي حطهاله".

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