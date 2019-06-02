الحائط الهولندي.. فان دايك يحقق رقمًا قياسيًا هذا الموسم

حقق فيرجيل فان دايك، صخرة ليفربول الدفاعية، رقما قياسيا عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ليفربول على توتنهام بهدفين دون رد خلال مباراة النهائي.

نجح فان دايك في البطولة الأقوى في العالم، بعدم نجاح أي لاعب في مرواغته خلال بطولة

دوري الأبطال رغم صعوبة المنافسة الأشرس بين كبار أوروبا، ومواجهة فان دايك للاعبين أمثال نيمار دي سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي ، أسطورة برشلونة ، وليفاندوسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، وهاري كينوسون، مهاجمي توتنهام.

كما أنهى مدافع الريدز موسمه مع ليفربول برقم قياسي، حيث لم يستطع أي لاعب المرور أو المراوغة من فيرجيل فان دايك في آخر 64 مباراة خاضها في رقم قياسي كبير، فضلا عن تتويجه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ليكون أول مدافع يفوز بتلك الجائزة منذ جون تيري، مدافع وقائد تشيلسي، موسم 2004-2005.