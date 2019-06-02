شاهد.. تصديات أليسون الحاسمة في منح ليفربول لقب دوري الأبطال

تألق البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام، التي فاز بها الريدز بنتيجة ٢-٠، وتوج بلقب ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

قام أليسون بيكر، حارس الفريق، بتصديات حاسمة للغاية أثناء المباراة، حيث قام بالتصدي لـ١٢ كرة، منهم أربع كرات خطيرة داخل منطقة الجزاء.

لكن تصدى لها الحارس البرازيلي

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ببراعة، مما أسهم بتتويج الريدز باللقب الأوروبي، كما حصل في نهاية اللقاء على جائزة رجل المباراة.

ويعتبر أليسون أول حارس يخرج بنظافة شباك في مباراة النهائي، منذ مواطنه جوليو سيزار حارس إنتر ميلان في نسخة ٢٠١٠.

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