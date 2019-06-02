تألق البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام، التي فاز بها الريدز بنتيجة ٢-٠، وتوج بلقب ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.
قام أليسون بيكر، حارس الفريق، بتصديات حاسمة للغاية أثناء المباراة، حيث قام بالتصدي لـ١٢ كرة، منهم أربع كرات خطيرة داخل منطقة الجزاء.
لكن تصدى لها الحارس البرازيلي
ويعتبر أليسون أول حارس يخرج بنظافة شباك في مباراة النهائي، منذ مواطنه جوليو سيزار حارس إنتر ميلان في نسخة ٢٠١٠.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تصديات أليسون الحاسمة في منح ليفربول لقب دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.