مدير أعمال رمضان صبحي يوضح حقيقة الرحيل النهائي للأهلي

أكد نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي، والمعار من نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الأهلي لم يرسلحتى الآن خطابا رسميا لضم اللاعب نهائيا، أو تجديد إعارته.
وقال شوقي لـ"بوابة الوفد": "لم يحدث
وأضاف: "ربما يفكر الأهلي في ضم اللاعب ولكن على الصعيد الرسمي لم يحدث تحركا بين الفريقين".
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