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مدير أعمال رمضان صبحي يوضح حقيقة الرحيل النهائي للأهلي

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أكد نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق الأهلي، والمعار من نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الأهلي لم يرسل

حتى الآن خطابا رسميا لضم اللاعب نهائيا، أو تجديد إعارته.

وقال شوقي لـ"بوابة الوفد": "لم يحدث

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أن قدم الأهلي عرضا لضم اللاعب حتى الآن وإعارته تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري".

وأضاف: "ربما يفكر الأهلي في ضم اللاعب ولكن على الصعيد الرسمي لم يحدث تحركا بين الفريقين".
 

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