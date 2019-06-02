شاهد.. ردود فعل جماهير ليفربول أثناء مباراة النهائي أمام توتنهام

توج نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على توتنهام بهدفين من دون رد، مساء أمس، التي جمعت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو". ملعب "واندا ميتروبوليتانو". سجل محمد صلاح وأوريجي هدفي الفوز للريدز، التي منحت ليفربول اللقب السادس له ببطولة دوري أبطال أوروبا. حرصت جماهير الريدز على مساند فريقها، وذهب حوالي 50 ألف مشجع خلف ليفربول إلى العاصمة الإسبانية "مدريد". Advertisements شاهد ردود فعل جماهير ليفربول خلال المباراة..

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