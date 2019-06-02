شاهد.. أليسون بيكر يحقق رقمًا مميزًا بعد تحقيق ليفربول دوري أبطال أوروبا

حقق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه كلاعب، بعد الفوز بالأمس على توتنهام هوتسبير على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

شارك أليسون بيكر في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع ليفربول، وتمكن من قيادة الفريق إلى حصد اللقب بعد التألق الكبير للنجم البرازيلي، خلال لقاءات البطولة، ولا سيما مباراة الإياب التاريخية أمام برشلونة

في نصف النهائي، التي حقق فيها الريدز الفوز برباعية من دون رد.

أصبح أليسون بعد تحقيق اللقب ثالث حارس برازيلي، يفوز بدوري أبطال أوروبا، وأول برازيلي لا يلعب لفريق إيطالي يحقق البطولة منذ بداية الألفينيات.

حيث حقق ديدا، حارس إي سي ميلان الإيطالي، اللقب في مناسبتين، الأولى في 2003 على

حساب يوفنتوس بركلات الجزاء الترجيحية، والثانية في 2007 بانتصار على ليفربول.

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كما تمكن خوليو سيزار من تحقيق اللقب مع إنتر ميلان على حساب بايرن ميونيخ، قبل أن يأتي أليسون بيكر هذا الموسم ويحققها مع ليفربول على حساب توتنهام هوتسبير بثنائية من دون رد.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع أليسون بيكر، مطلع الموسم المنصرم، قادمًا من روما الإيطالي، ليكون حارسًا أساسيًا للفريق بديلًا للألماني كاريوس، الذي تسبب بأخطائه الفادحة في فقدان الفريق البطولة الموسم الماضي، خلال المباراة النهائية أمام ريال مدريد.