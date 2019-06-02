الترجي يُفرط في أحد لاعبيه بعد التتويج المُشوَّه

سمحت إدارة نادي الترجي التونسي للاعب الوسط “سعد بقير” بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد دقائق من التتويج المُشوَّه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأعلن نادي أبها السعودي ضم صانع الألعاب الدولي التونسي صاحب الـ 25 عامًا بعدما شارك كأساسي أمام الوداد، ويبدو أنه سيكون اللقاء الأخيرة بالنسبة للاعب.

وكان بقير سجل آخر أهدافه بقميص الترجي بالدقائق الأولى من مباراة للفريق ضمن الجولة 21 من الدوري التونسي أمام الملعب القابسي يوم 15 مايو الجاري، كما شارك لمدة 22 دقيقة بالشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي بعدها بثلاثة أيام في الجولة 22.

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نادي أبها الغائب عن الدوري السعودي منذ عام 2009، أكد أن سعد بقير وقع معه على عقد مدته عامين فقط.

واستطاع الفريق المتأسس عام 1966، الترشح إلى دوري المحترفين بعد احتلاله للمركز الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي موسم 2019/2018 برصيد 69 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي “ضمك” صاحب المرتبة الثانية، وبفارق 6 نقاط عن نادي “العدالة” صاحب المرتبة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن سعد بقير انضم لصفوف الترجي في عام 2015 من الملعب القابسي ليمثل فريق باب سويقة لمدة أربعة مواسم متتالية.

وسجل سعد بقير للفريق الملقب بـ “المكشخ” 12 هدفًا في 29 مباراة بموسمه الأول 2016/2015، ليكسب شهرة كبيرة في مدرجات رادس، لكن معدله التهديفي تراجع مع تراجع نسبة مشاركاته، ليكتفي في ثلاثة مواسم متتالية بـ 8 أهداف فقط!.