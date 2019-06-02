رياضة | سقطة فادحة لمذيع بي إن سبورتس في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة فادحة لمذيع بي إن سبورتس في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع هشام الخلصي مقدم البرامج بقناة بي إن سبورتس القطرية في خطأ فادح أجبر جوزيه مورينو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد على إحراجه والذي كان متواجدًا في الاستديو التحليلي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

وقرر هشام الخلصي القفز فجأة على أسئلة محللي الاستديو ووجهات نظره ووجه سؤالًا لجوزيه مورينيو عن الفريق الذي سيدربه في الموسم المقبل فما كان من المدرب إلا أنه رد "نحن هنا للحديث عن دوري أبطال أوروبا".

كان ليفربول الإنجليزي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين.