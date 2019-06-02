رياضة | تعرف على حجم جوائز ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حجم جوائز ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن حجم الجوائز المالية التي سيحصل عليها ليفربول عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مجموع الجوائز المالية لليفربول، بسبب التقدم في أدوار البطولة سيصل إلى 66 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترليني، بسبب الفوز في مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0.

وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون إسترليني من الإيرادات التلفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.