رياضة | ريال مدريد يتوجه نحو بيانيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتوجه نحو بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب نادي يوفنتوس، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال الفشل في التعاقد مع الهدف الرئيسي.

ووضع ريال مدريد هدفه الرئيسي من أجل تعزيز خط وسط الفريق اللاعب الفرنسي بول بوجبا، والذي تبدو مهمة التعاقد معه معقدة وصعبة في الانتقالات الحالية لذلك بدأ الميرنجي في تحديد بدلاء لتعويض الفشل في التعاقد.

ويجهز ريال مدريد عرض قيمته 70 مليون يورو من أجل إتمام التعاقد مع بيانيتش في الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق في ثورة الميرنجي المنتظرة.

من جانبه يرغب يوفنتوس في الحصول على 100 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه في الفترة الحالية، مع اهتمام كلا من برشلونة ومانشستر سيتي أيضا في التعاقد مع اللاعب.