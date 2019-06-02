رياضة | اليونايتد يرصد التعاقد مع دوناروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يرصد التعاقد مع دوناروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن النادي الإنجليزي بدأ اتصالاته بالفعل مع وكيل اللاعب مينو رايولا من أجل البدء في التفاوض لاستقدام اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
من جانبة لن يمانع ميلان رحيل حارسه الإيطالي ولكن في مقابل الحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو للاستفادة من رحيل حارسه بأفضل صورة ممكنة، وهو ما أبلغه رايولا للنادي الإنجليزي في المحادثات بينهما.
ميلان قد يفكر في الموافقة على رحيل دوناروما مع وجود بيبي رينا في صفوف الروسينيري، مع تبقي موسمين في عقده مع الفريق وهو ما يجعل الأمر مكسب مادي كبير للفريق لتعويض الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
الأيام القليلة القادمة من المتوقع أن تشهد العرض الأول الذي يقدمه مانشستر يونايتد للحصول على دوناروما صاحب ال20 عام، والذي سيساعد دوناروما في إتمام هذه الصفقة بصورة أو بأخرى.