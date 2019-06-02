رياضة | اليونايتد يرصد التعاقد مع دوناروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يرصد التعاقد مع دوناروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي مانشستر يونايتد خطواته نحو التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، لاعب نادي ميلان الإيطالي، لتعويض الرحيل المنتظر لحارس الشياطين حمر دي خيا خلال الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن النادي الإنجليزي بدأ اتصالاته بالفعل مع وكيل اللاعب مينو رايولا من أجل البدء في التفاوض لاستقدام اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

من جانبة لن يمانع ميلان رحيل حارسه الإيطالي ولكن في مقابل الحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو للاستفادة من رحيل حارسه بأفضل صورة ممكنة، وهو ما أبلغه رايولا للنادي الإنجليزي في المحادثات بينهما.

ميلان قد يفكر في الموافقة على رحيل دوناروما مع وجود بيبي رينا في صفوف الروسينيري، مع تبقي موسمين في عقده مع الفريق وهو ما يجعل الأمر مكسب مادي كبير للفريق لتعويض الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الأيام القليلة القادمة من المتوقع أن تشهد العرض الأول الذي يقدمه مانشستر يونايتد للحصول على دوناروما صاحب ال20 عام، والذي سيساعد دوناروما في إتمام هذه الصفقة بصورة أو بأخرى.