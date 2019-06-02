رياضة | ريكساش يطالب برشلونة بعدم التعاقد مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريكساش يطالب برشلونة بعدم التعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض كارلوس ريكساش، لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، فكرة تعاقد البرسا مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

جريزمان أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد هذا الصيف، وارتبط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وقال ريكساش في تصريحات عبر راديو كاتالونيا: رئيس برشلونة لم يطلب مني رأيًا فيما يخص التعاقد مع جريزمان.

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وأضاف: ولكن في يومًا سألوني وأخبرتهم أنني لو كنت بدلًا منهم، فلن أتعاقد مع جريزمان، لقد انزعجت من شريط الفيديو الخاص به.

وأكمل: جريزمان يلعب في نفس مركز ميسي، هناك لاعبين يمكنهم القيام بشيء مختلف.

ويمتلك جريزمان شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد بحوالي 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية كانت قد أشارت إلى رفض نجوم برشلونة فكرة التعاقد مع جريزمان.