رياضة | وعد من محمد صلاح لساديو ماني

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ينتظر ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي تنفيذ محمد صلاح نجم منتخب مصر لوعده باصطحابه إلى الأزهر الشريف بعد التسجيل في مرمى توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ساديو ماني لموقع "أفريك سبورتس" إنه حصل على وعد من محمد صلاح باصطحابه فى زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف فى مصر حال نجاحه في التسجيل بمرمى توتنهام وهو ما حدث من خلال ركلة جزاء الهدف الأول في مرمى توتنهام.

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وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين نظيفي على توتنهام في المباراة النهائية.