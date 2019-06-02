رياضة | روما يضع مدرب شاختار ضمن قائمة المرشحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يضع مدرب شاختار ضمن قائمة المرشحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي روما الإيطالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق شاختار الأوكراني ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة الفريق في الموسم المقبل.

ويبحث روما عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد رحيل الإيطالي كلاوديو رانييري عن تدريبات الفريق عقب نهاية الموسم.

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ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن روما عرض على باولو فونسيكا التعاقد مع النادي لمدة 3 مواسم مقابل تقاضي 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان المدرب فونسيكا البالغ من العمر 46 عاما قد تولي من قبل مهمة فريق سبورتيج براغا بعدما فاز بكأس البرتغال ثم قاد تدريبات فريق باكوس فيريرا.

واشارت التقارير إلى أن سينسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الحالي مرتبط بشكل كبير بتدريب روما بعدما رشحه توتي لقيادة الفريق.