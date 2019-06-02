رياضة | نابولي يخطط لضم ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يخطط لضم ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع الثنائي داني سيبايوس ويورينتي وثيو لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن نابولي سأل عن إمكانية التعاقد يورينتي وسيبايوس وثيو.

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وأضافت الصحيفة أن الفريق الإيطالي ينافس أندية انجليزية على خدمات يورنيتي وسيبايوس وأندية من الدوري الألماني على ثيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ثيو أكد إعجاب اللاعب بفريق نابولي ويرحب بالانضمام إليه.