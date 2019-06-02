رياضة | فيربو يتحدث عن مفاوضات برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيربو يتحدث عن مفاوضات برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جونيور فيربو، الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس الإسباني، عن مفاوضات برشلونة وريال مدريد لضمه في الموسم المقبل.

برشلونة دخل في مفاوضات مع ريال بيتيس بشأن التعاقد مع فيربو في الموسم المقبل، لتدعيم الجبهة اليسرى.

وقال فيربو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: لم أقل إن ريال مدريد جذبني أكثر، قلت في ذلك الوقت إنني أستطيع رمي المزيد.

Advertisements

وأضاف: والدي من مدريد ولكن لا يوجد شيئًا أخر، كون أبي ينتمي لمدريد يعني أنني أرى عدة أشياء عن هذا الفريق في المنزل.

وتابع: أنا من بيتيس منذ أن كنت طفلًا، وأنا ممتن جدًا للنادي، على الفرصة التي منحني إياها في الكرة القدم، الشيء الوحيد الذي أركز فيه الأن هو اللعب في بطولة أوروبا تحت 21 سنة مع إسبانيا.

وواصل: لدي عقدًا مع ريال بيتيس وسنرى ما سيحدث بعد البطولة.

وارتبط اللاعب صاحب الـ22 عامًا، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد ومانشستر سيتي في الموسم المقبل.