رياضة | خالد جلال يتمسك بـ"صفقة" جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يتمسك بـ"صفقة" جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قيم خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق والذي تم التعاقد معه في يناير الماضي بناء على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وأشاد جلال بأحمد سيد زيزو مؤكدًا أنه صفقة مهمة ويمتلك قدرات عالية ويمكن توظيفه من الناحية التكتيكية بشكل جيد ولكن ينقصه تسجيل الأهداف.

وكان البعض قد ربط بين رحيل جروس وجلوس زيزو على دكة البدلاء باعتبار أن مدرب الزمالك السابق هو صاحب فكرة التعاقد معه قبل أن يتعرض زيزو لبعض الانتقادات لتذبذب مستواه وعدم تسجيله أي أهداف.

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ويستعد الزمالك لمباراة حرس الحدود غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري على استاد المكس بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري مما أدى لرحيل جروس عن منصبه.