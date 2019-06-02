رياضة | روما يجلد ليفربول بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يجلد ليفربول بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب الانتصار على توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، ليكسر كلوب عقدته مع النهائيات الأوروبية في المحاولة الرابعة.

تحقيق ليفربول لقب البطولة عاد بالنفع على فريق العاصمة الإيطالية روما، بعد أن شارك أليسون وصلاح، لاعبي فريق روما السابقين، في تحقيق هذا اللقب وهو ما يدفع ليفربول لدفع نسبة متفق عليها مسبقا بين الطرفين.

سيدخل خزينة روما مبلغ تصل قيمته إلى 4.5 مليون يورو عقب إحراز الريدز لقب البطولة الأغلى قاريا، وهي النسبة المتفق عليها في عقد اللاعبين مع ليفربول.

صلاح شارك بصورة مؤثرة في المباراة النهائية، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقائق الأولى من انطلاق المباراة، بالإضافة إلى تألق أليسون في العديد من المناسبات في الدفاع عن عرين الريدز.