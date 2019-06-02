رياضة | خاص.. يوسف أوباما يطلب الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. يوسف أوباما يطلب الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل لمسئولي القلعة البيضاء في الأيام الماضية.

وطلب أوباما السماح له بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف الأوروبية خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك عرض احترافي أوروبي مميز سيكشف عنه لهم خلال الأيام المقبلة.

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ويعد أوباما من أهم لاعبي الزمالك في الموسم الجاري وقدم أداء مميزًا ونجح في إثبات نفسه مع الفريق وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية مقارنة بالعديد من اللاعبين الآخرين في نفس مركزه.

ويستعد الزمالك لمباراة حرس الحدود غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري على استاد المكس بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري مما أدى لرحيل كريستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه.