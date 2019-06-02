رياضة | حارس الزمالك ينفي رحيله إلى أوروبا لاحتراف كرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك ينفي رحيله إلى أوروبا لاحتراف كرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد علي حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك، حقيقة رحيله عن صفوف الفارس الابيض والاحتراف أحد الدوريات الأوربية خلال الموسم المقبل.

وقال الحارس الدولي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "جماهير نادي الزمالك الحبيبة الوفية المخلصة أتوجه اليكم بكل الحب والعرفان علي ثقتكم الغالية ودعمكم الدائم لي جمهوري الحبيب ، انا ابن نادي الزمالك وهو بيتي الأساسي وسبب التاخير في التجديد عروض للاحتراف في أوروبا وليس لاي سبب آخر فحلم كل لاعب هو الاحتراف وكان عرضا قويا فبعد تفكير وجدت انني انه من الصعب ترك النادي في هذه الفترة وانني يجب ان استمر مع نادي الزمالك وألا عن وجودي معه لاستكمال المسيرة القوية التي بدأناها ولا يمكن ان انسي او اتجاهل ابدا اصواتكم وهتافاتكم في الملاعب وتشجعكم ليا واشكر مجلس ادارة الزمالك والجهاز الفني جميعا علي حرصهم بوجودي في الفريق فهم الفضل الاكبر بعد ربنا في ظهوري بهذا المستوي ولهم كل التقدير لان لولا نادي الزمالك ما كان محمد علي حارس اكبر واعظم اندية الوطن العربي في كرة اليد وان شاء الله نعمل موسم مميز ويبقي نادي الزمالك كالعادة ملك الصالات وسوف اتوجه اليوم للنادي لانهاء العقود والتوقيع عليها".