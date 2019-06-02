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رياضة | رونالدو الجديد يقترب من مانشستر سيتي

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يعقد مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اجتماعاً في الساعات القادمة لمناقشة التعاقد مع جواو فيليكس مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي في الصيف.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن جواو فيليكس نجح في لفت انظار العديد من الأندية الاوروبية مثل ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعد تألقه مع بنفيكا.

واضاف الموقع، أن مانشستر سيتي اتخذ خطوة نحو التعاقد مع اللاعب بعدما طلب جوارديولا من الإدارة ضمه هذا الصيف بعدما سجل 15 هدف وصنع 7 آخرين لزملائه في 26 مباراة بالدوري.

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وكان نادي بنفيكا قد حدد 100 مليون يورو سعر بيع اللاعب وهو ما دفع ريال مدريد للانسحاب من الصفقة بجانب العديد من الأندية الأخري ولكن لا يزال مانشستر سيتي يراقب اللاعب لضمه في الميركاتو.

  

واكدت التقارير على أن مانشستر سيتي سيحسم قراره بعد اجتماع اليوم بخصوص التعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا. 

 

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