رياضة | رونالدو الجديد يقترب من مانشستر سيتي

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يعقد مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اجتماعاً في الساعات القادمة لمناقشة التعاقد مع جواو فيليكس مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي في الصيف.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن جواو فيليكس نجح في لفت انظار العديد من الأندية الاوروبية مثل ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعد تألقه مع بنفيكا.

واضاف الموقع، أن مانشستر سيتي اتخذ خطوة نحو التعاقد مع اللاعب بعدما طلب جوارديولا من الإدارة ضمه هذا الصيف بعدما سجل 15 هدف وصنع 7 آخرين لزملائه في 26 مباراة بالدوري.

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